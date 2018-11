Ohne Fahrerlaubnis - aber unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Kontrolle am 04.11.2018 gegen 07.30 Uhr wurden beim einem 19-jährigen in Leidersbach zahlreiche Verstöße festgestellt. Der junge Mann händigte den Beamten zunächst einen bulgarischen Führerschein aus. Hierbei handelte es sich um eine Fälschung. Des Weiteren wurden drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer festgestellt. Es wurde deshalb auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Wörth am Main - Zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw kam es am 04.11.2018 zwischen 15.00 Uhr - 18.20 Uhr in der Carl-Wiesmann-Straße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden jeweils die beiden rechten Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR.

Quelle: Polizei Obernburg