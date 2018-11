Motorroller in Mönchberg entwendet - Zeugen gesucht

Der Roller der Marke Peugeot war auf einem Grundstück in der Frühlingstraße im Freien abgestellt. Der bislang unbekannte Täter konnte über das unverschlossene Gartentor das Grundstück betreten und gelangte so zum Roller. Bislang ist es nicht geklärt wie das Fahrzeug vom Täter von dort weggebracht wurde. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen welche in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter 06022/629-0. Polizei Obernburg/mkl