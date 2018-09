Maissilo in Obernburg in Brand geraten

Gegen 04.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf ein, dass in dem Siloturm des landwirtschaftlichen Betriebs ein Brand ausgebrochen ist. Rasch waren neben einer Streife der Obernburger Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Obernburg, Eisenbach und die Werksfeuerwehr des ICO vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Wie sich herausstellte, war aller Wahrscheinlichkeit nach ein technischer Defekt in einem Maisdurchlauftrockner ursächlich für das Feuer. Die Brandbekämpfung dauerte bis in die Morgenstunden an.

Am Mittwochvormittag übernahmen Brandermittler der Aschaffenburger Kripo die Ermittlungen zur Ursache. Nach ihren Feststellungen dürfte ein technischer Defekt für den sechsstelligen Schaden gesorgt haben. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

vd/Polizei Obernburg