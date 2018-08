Gleich zwei Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Er wurde mit einem Promillewert von 1,16 kontrolliert. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht, dafür hatte er aber noch ein paar Gramm Haschisch dabei, von dem er zuvor einen Teil konsumiert hatte. Es fällt schon kaum mehr ins Gewicht, dass er den Opel mit dem er angehalten wurde, ohne Erlaubnis der Besitzerin gefahren ist, da er zusätzlich zu dem festgestellten Alkoholpegel auch unter dem Einfluss des Betäubungsmittels stand.

Nochmal ohne Führerschein und berauscht

Erlenbach a.Main. Donnerstag, gegen 03:45 Uhr, wurde an der Mainhausener Straße ein Rollerfahrer kontrolliert. Der 38-jährige ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel oder Medikamenten. Um einer Verfolgung zu entgehen gab der Mann noch falsche Personalien an. Diese Lüge wurde durch die kontrollierenden Polizeibeamten aber durchschaut. Auch er war ohne die Erlaubnis der eigentlichen Fahrzeugbesitzerin unterwegs.

Kinderfahrautomat aufgebrochen

Elsenfeld. Vermutlich zwischen Mittwoch, den 22.08.2018 bis diesen Mittwoch, wurde ein Kinder-Fahrautomat vor einem Geschäft in der Erlenbacher Straße aufgebrochen. Es entstand dabei ein Schaden von rund 700 Euro.

Zusammenstoß bei Überholvorgang

Mömlingen. Beim Zusammenstoß nach dem Überholen wurden am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, auf der B 426 zwischen Eisenbach und Mömlingen vier Personen verletzt. Ein 59-jähriger VW-Fahrer wollte, in Richtung Mömlingen fahrend, einen vor ihm fahrenden Wagen und einen Roller überholen und übersah dabei den Gegenverkehr. Es kam hier zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes und einem diesen folgenden VW. Der Unfallverursacher wurde schwer, die anderen Unfallbeteiligten leichter Verletzt und in Kliniken eingeliefert. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschäzt.

Weitere Infos unter: https://www.main-echo.de/regional/blaulicht/art3918,6272109

Unfallflucht

Obernburg a.Main OT Eisenbach. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, gegen 19:40 Uhr, auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße "Auf der Au". Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer eines roten Mazdas beim Ausparken gegen einen Fiat stieß und Fahrerflucht beging. Es entstand Schaden von rund 500 Euro. Dank der Zeugen konnte das Kennzeichen übermittelt und der Verursacher auf diesem Wege schnell zur Rechenschaft gezogen werden.

Von der Fahrbahn abgekommen

Elsenfeld. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall am Mittwoch, gegen 20 Uhr gewesen sein. Der 18-jähriger Fahrer eines VW war auf der Strecke von Eschau in Richtung Elsenfeld unterwegs, als er in einer Kurve, noch vor dem Kloster, von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

jst/Polizei Obernburg