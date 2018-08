Traktor fängt Feuer und brennt aus

Die Feuerwehren aus Eschau und Elsenfeld waren in dieser Sache im Einsatz, konnten aber einen Totalverlust des Traktors nicht mehr verhindern. Der Schaden liegt im Bereich um die 2.000 Euro.

Geldbörse gestohlen

Obernburg

Eine am Geldautomaten in der Sparkasse in der Römerstraße vergessene Geldbörse nahm ein Unbekannter an sich. Das Ganze fand am Dienstag im Laufe des Vormittags statt. Die Geldbörse wurde nicht beim Fundamt oder dem Geldinstitut abgegeben.

Kennzeichen gestohlen

Kleinwallstadt

Die beiden amtlichen Kennzeichen MIL-HK 126 wurden am Dienstag, zwischen 14:30 und 15:30 Uhr von einem im Böhmesweg geparkten Pkw gestohlen.

Rauschgift bei Kontrolle gefunden

Elsenfeld

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen am Mittwoch gegen 00:45 Uhr, auf der Glanzstoffstraße, konnte eine Konsumeinheit Heroin sichergestellt werden. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige.

Mit Promille unterwegs

Elsenfeld

Mittwoch, gegen 02:15 Uhr, wurde ein 30-jähriger in der Erlenbacher Straße zur Kontrolle angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Neben einem Bußgeldbescheid ergeht gegen den Mann auch ein Fahrverbot.

vd/Polizei Obernburg