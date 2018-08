Gleich zwei Mal ohne Fahrerlaubnis erwischt

Am 14.08.2018 wurde ein 46-jähriger in Kleinwallstadt kontrolliert. Damals wurde festgestellt, dass in seiner Fahrerlaubnis Auflagen verzeichnet waren, die ihn dazu verpflichten, bestimmte Vorrichtungen zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen verbaut zu haben. Da diese Auflage nicht erfüllt war, musste er wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis angezeigt werden.

Am Montagabend nun erschien der Mann bei der Polizei in Obernburg zur Vernehmung. Leider hatte er in dem von ihm gesteuerten Fahrzeug wieder nicht für die entsprechenden Auflagen gesorgt, so dass er nochmals zur Anzeige gebracht werden musste und seine Heimfahrt untersagt wurde.

Auffahrunfall mit drei leichter Verletzten

Sulzbach

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von gut 10.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalles mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Roland-Schwing-Brücke am Montag gegen 16.20 Uhr.

Eine 32-jährige Audifahrerin hatte den stockend Verkehr vor sich zu spät bemerkt und drei weitere Pkw aufeinander geschoben.

Kaufgummiautomat aufgebrochen

Elsenfeld

Zwischen Sonntag und Montag wurde in der Bahnhofstraße ein Kaufgummiautomat mit brachialer Gewalt aufgebrochen und das darin befindlichen Kleingeld gestohlen.

Der Schaden beträgt gute 500 Euro.

Unfallflucht

Sulzbach

Am Montag, zwischen 12 und 12.35 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße ein Pkw Dacia angefahren. Dabei entstand an der Heckstoßstange ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0

vd/Polizei Obernburg