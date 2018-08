Medikamente im Blut: Frau fährt Leitpfosten um

Sie war am Sonntagfrüh gegen 5 Uhr zwischen Kleinwallstadt und Hofstetten unterwegs. Ihr Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Klingenberg a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr fiel ein Audifahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Rosenbergstraße durch Alkoholgeruch auf. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,45 mg/l. Den Fahrer erwarten nun Bußgeld, Punkteeintrag und Fahrverbot.

Verbotene Waffe mitgeführt

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz hat sich ein 26jähriger eingehandelt. Bei einer Verkehrskontrolle war den Beamten im Türfach eine Taschenlampe mit Elektroschockfunktion aufgefallen. Der Gegenstand wurde sichergestellt und wird eingezogen.

Fenster eingeschlagen, Täter gesucht

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. An dem Anwesen Elsenfelder Straße 3 wurde von einem Unbekannten mit einem Gegenstand ein Fenster eingeschlagen. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 12.30 und 15.15 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Unfallflüchtiger wurde beobachtet

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Dank der Aufmerksamkeit von Zeugen konnte ein Unfallflüchtiger von der Polizei schnell ausfindig gemacht werden. Er war mit seinem Opel auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Heck eines geparkten Pkw entlanggeschrammt und hatte sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zeugen konnten sich das Autokennzeichen notieren und verständigten die Polizei. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrszeichen demoliert

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden direkt nach der Unterführung des Ziegelhüttenwegs mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Der oder die Täter sind bisher unbekannt.

