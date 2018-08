Einbruch in Mönchberger Schwimmbadkiosk

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr, wurde in den Kiosk des Mönchberger Schwimmbades eingebrochen. Ein Unbekannter beschädigte den Glaseinsatz der Eingangstüre und konnte so in den Kiosk eindringen. Entwendet wurden nur Nahrungsmittel. Der Schaden blieb mit etwa 200 Euro gering.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0

dc/Meldung der Polizei Obernburg