Mehrere Einbrüche in Großwallstadt

Zwischen Freitag, 15:30 und Sonntag, 12.45 Uhr, wurde in eine Firma in der Mainstraße eingebrochen. Ein bislang Unbekannter warf wohl mit einem Stein ein Fenster ein und konnte so in das Innere des Gebäudes gelangen. Offenbar wurde eine Geldkassette entwendet, in der sich ein dreistelliger Eurobetrag befand.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am frühen Montagmorgen in das Schwimmbad in Großwallstadt. Gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei von Zeugen darüber informiert, dass soeben Scheiben geklirrt hätten. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifen hatte sich der Täter schon wieder vom Gelände entfernt, wurde aber auf der Flucht noch von Zeugen gesehen.

Gegen 07:00 Uhr, wurde durch eine Polizeibeamtin in der Freizeit eine verdächtige männliche Person mitgeteilt. Dieser Mann, auf den die Beschreibung des Täters zutraf, wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Ob er sich für beide Einbrüche verantworten muss, werden jetzt die Ermittlungen ergeben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg