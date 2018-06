Schlägerei in Erlenbacher Asylbewerberunterkuft

Hintergrund der Streitigkeit war wohl das weibliche Geschlecht, so mündete ein zunächst verbaler Streit in einer Schlägerei. Zwei der Täter flüchteten bis zum Eintreffen der Streifen vom Tatort, konnten jedoch in der Nähe festgenommen werden. Alle fünf Personen wurden leicht verletzt und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Aggressionen an Autos und einem Regenfallrohr ausgelassen

Kleinwallstadt. Seine Aggressionen hatte ein 27-jähriger Mann aus Kleinwallstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag offensichtlich nicht richtig im Griff. Er beschädigte an drei geparkten Fahrzeugen in der Hauptstraße in Kleinwallstadt die Außenspiegel und trat zusätzlich noch gegen ein Regenfallrohr. Der Mann wurde von Zeugen beobachtet, so dass er als Täter ermittelt werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

Aufmerksamer Ladendetektiv

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Ein 48-jähriger Mann aus Lützelbach bezahlte am Samstagvormittag Ware im Wert von knapp 25 Euro an der Kasse eines Baumarktes in Elsenfeld. Was er offensichtlich vergessen hatte, waren zwei Artikel die er zuvor aus der Verpackung genommen hatte und in seine Hosentasche gesteckt hatte. Die beiden Sachen hatten lediglich einen Wert von 6,59 Euro. Da der Mann insgesamt 70 Euro Bargeld mit sich führte, bleibt offen wieso er sich zu diesem Ladendiebstahl hinreißen ließ. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

mci/Originalmeldung der Polizei Obernburg