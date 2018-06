Nach einem Partybesuch in Kleinwallstadt machte sich ein 24-jähriger Partygast gegen Mitternacht zu Fuß auf den Nachhauseweg und lief durch Elsenfeld. Hierbei zog er sich zunächst bis auf die Unterhose aus und lief im Bereich Triebweg/Kolpingstraße über geparkte Autos. Offensichtlich schlug er auch mit seinem Gürtel auf die Fahrzeuge ein. Der Mann wurde schließlich von einer Polizeistreife gesichtet und in Gewahrsam genommen. Er musste die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Hintergrund für sein Verhalten dürfte wohl der Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel gewesen sein. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, muss noch ermittelt werden.

Fahrradbesitzer gesucht

Erlenbach a.M., Lkr. Miltenberg Im Zuge eines Polizeieinsatzes fanden Beamte der Polizeiinspektion Obernburg in einem Anwesen in Erlenbach a.M. ein Fahrrad der Marke Ghost auf. Da bei dem Rad die Rahmennummer ausgeschliffen und das Rad umlackiert wurde, ist davon auszugehen, dass das Rad entwendet wurde. Es handelt sich ursprünglich um ein silbernes vollgefedertes Mountainbike vermutlich der Marke Ghost im Wert von ca. 1000 Euro.

Sollte jemand ein solches Fahrrad vermissen, wird er gebeten sich mit der Polizei unter 06022/629-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg Im Verlauf der letzten zehn Tage wurde ein schwarz weißes Fahrrad aus einer Tiefgarage in der Lützeltaler Straße in Großwallstadt entwendet. Das Rad war am Vorderreifen mit einem Schloss gesichert und wurde daher vermutlich vom Täter aus der Garage getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Obernburg entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg