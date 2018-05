Unbekannte brennen Plakate auf Schulgelände ab

Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Fahrzeug beschädigt Zaun und flüchtet

Elsenfeld. Gegen 4:30 Uhr kollidierte am Sonntag ein bis dato unbekanntes Fahrzeug in der Bayernstraße Höhe Hausnummer 3 mit einem Grundstückszaun. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Für die weiteren Ermittlungen wird die Polizeiinspektion Obernburg durch Spezialisten der Unfallfluchtfahndung Aschaffenburg unterstützt.

Fahrrad aus Innenhof entwendet

Obernburg. In der Nacht auf Sonntag wurde aus einem Innenhof des Anwesens Römerstraße 75 ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad entwendet. Der Beuteschaden beträgt rund 250 Euro.

Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss

Erlenbach. Gegen 18:45 Uhr wurde eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Hessen in Erlenbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da es im Fahrzeuginneren deutlich nach Marihuana roch wurden bei einer Nachschau im Aschenbecher Überreste eines Joints aufgefunden. Die Fahrzeugführerin wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg: 06022/6290.