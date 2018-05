Hund jagt Rehbock in den Tod

Anwohner bemerkten den Rehbock am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr im Ernteweg. Das Tier hatte in seinem Todeskampf jämmerlich geschrien. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der Rehbock von einem Hund in den Gartenzaun getrieben wurde. Hier wurde er dann von dem Hund gestellt und an der Flanke und in den Hinterläufen gebissen.

Dieser Fall zeigt wieder einmal auf, dass Hundehalter ihre Tiere nicht frei bzw. ohne Aufsicht in der freien Natur laufen lassen sollten. Oftmals kommt bei den Tieren dann doch der Jagdtrieb durch und es kommt zu „Hetzjagden“ der Hunde. Weiterhin ist es, insbesondere in der Brut- und Setzzeit für die Tierwelt sehr nachteilig, wenn Hunde unbeaufsichtigt durch Wiesen und Waldränder stöbern. Die Polizeiinspektion Obernburg bittet um Hinweise bzgl. des streunenden Hundes. Dieser dürfte seinem Herrchen oder Anwohnern durch eine blutige Schnauze aufgefallen sein.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg: 06022/6290.

Jugendliche beim Kiffen ertappt

Erlenbach. Drei Jugendliche aus Erlenbach sind am Donnerstagabend im Bereich des Radweges nach Erlenbach, Höhe Waldstadion, beim Kiffen ertappt worden. Die 14- und 15-jährigen Erlenbacher waren einer Streife aufgefallen, nachdem sie rauchend im Bereich des Radweges gesichtet wurden. Bei ihrer Überprüfung entsorgte einer der Jungen eine Zigarettenschachtel im Gebüsch, ein anderer wurde rauchend mit seinem Joint erwischt. Die Überprüfung der weggeworfenen Zigarettenschachtel förderte weitere zwei Joints zutage, die sich die Jugendlichen illegal besorgt hatten. Alle drei erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mit Krad in den Zaun gefahren

Kleinwallstadt. Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Donnerstagnachmittag aus der Talstraße gemeldet worden ist. Ein Sulzbacher war hier auf dem Weg nach Elsenfeld in einer leichten Kurve nach einem Bremsfahler von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden. Höhe: rund 2000 Euro. Der Kradfahrer konnte unverletzt den heimweg antreten.

kev/kick/Meldungen der Polizei Obernburg