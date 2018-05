Von regennasser Fahrbahn in den Graben

Der Fiatfahrer hatte in einer Linkskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Straßengraben gerutscht. Hier erwischte er einen Leitpfosten und eine Kurventafel. Das noch fahrbereite Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf gut 1000 Euro.

Unbekannte stehlen Fahrrad

Klingenberg. Unbekannte haben am Mittwoch in der Bahnhofstraße ein Fahrrad entwendet. Das Rad der Marke Rixe war von seiner Besitzerin am Mittwoch früh am Fahrradabstellplatz am Bahnhof verschlossen abgestellt worden. Als die Klingenbergerin gegen 19 Uhr wieder mit ihrem schwarz-grünen Rad, Modell Montpellier, heimfahren wollte, war es leider nicht mehr vor Ort. Der angerichtete Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

17-jährige Kradfahrerin gestürzt

Eschau. Zu einem Unfall mit einer leitverletzten Kradfahrerin ist es am Mittwoch Vormittag gegen 10.35 Uhr in der Elsavastraße gekommen. Ein Eschauer befuhr mit seinem Mercedes die Elsavatalstraße in Eschau in Fahrtrichtung Sommerau und wollte auf kurz nach dem Kreisel eine Kehrtwende machen. Hierzu blinkte er und zog, da er dachte es sei alles frei nach links.

Hierbei hatte er jedoch die 17-jährige Leichtkraftradfahrerin übersehen, die an ihm vorbeifahren wollte. Beide Fahrzeugführer bremsten hierauf stark ab. Die Kradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht, glücklicherweise kam es nicht zur Kollision mit dem Auto. Sie wurde von einem Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg: 06022/6290.

kev/Meldungen der Polizei Obernburg