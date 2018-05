41-Jähriger mit 2,88 Promille in Ausnüchterungszelle

Der polnische Wohnsitzlose war von Helfern des Rettungsdienstes auf dem Gehweg liegend im Bereich des Rewemarktes angetroffen worden. Der Wohnsitzlose war zuvor im Krankenhaus in Erlenbach gewesen, hatte sich dort aber selbstständig „entlassen“. Bereits am Vortag hatten ihn Passanten in hilfloser Lage betrunken aufgefunden. Auch diesmal dürften alkoholbedingte Ausfallerscheinungen ursächlich für die Liegepause auf dem Gehweg gewesen sein. Ein Alcotest bei dem Polen ergab 2,88 Promille. Er wurde von einer hinzugezogenen Polizeistreife in Schutzgewahrsam genommen und in die Ausnüchterungszelle verbracht.

kev/Meldung der Polizei Obernburg