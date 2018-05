Eschau: Mit Nägeln präparierte Hundeleckerli ausgelegt

Ein Zeuge konnte diese jedoch rechtzeitig entfernen bevor ein Tier diese fressen konnte. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Kradfahrer gestürzt und gegen Pkw geprallt

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger mit seinem Krad Kawasaki die Staatsstraße zwischen Großwallstadt und Niedernberg. Auf Höhe des Honisch Beach kam er selbstverschuldet zu Fall. Grund hierfür war vermutlich ein Fehler beim Bremsen. Das Motorrad rutschte nach dem Sturz weiter und prallte gegen einen vorausfahrenden Pkw. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Niedernberg wurde ebenfalls alarmiert und übernahm die Verkehrsmaßnahmen sowie die Fahrbahnreinigung. An dem Krad und der Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Abbiegevorgang führt zu Massensturz

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Die 54-jährige Fahrerin eines VW wollte am Nachmittag gegen 16:30 Uhr in den Parkplatz der Fa. Spilger abbiegen. Ihr kam eine Gruppe von vier Radfahrern entgegen. Diese wären bevorrechtigt gewesen. Die VW-Fahrerin bog jedoch vor der Gruppe Radfahrer ab. Die Radfahrer mussten stark abbremsen und kamen alle zu Fall. Einer von ihnen verletzte sich schwer, die anderen drei nur leicht. Die Räder wurden alle unterschiedlich stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro.

Fahrrad gestohlen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Am Sonntagmittag um 14:00 Uhr stellte der Geschädigte sein Fahrrad der Marke CUBE am Honisch Beach an einem Verkehrsschild angeschlossen ab. Als er gegen 18:30 Uhr zu der Stelle zurück kam stellte er fest, dass sein Fahrrad fehlte. Er hatte es mit zwei anderen Fahrrädern zusammen abgeschlossen. Diese wurden vom Täter zurückgelassen. Der Zeitwert des Fahrrads wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Obernburg