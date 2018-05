Nachbarschaftstreit in Erlenbach - Mann verletzt ins Krankenhaus

Gegen drei Beschuldigte, die gemeinschaftlich gegen den Geschädigten vorgingen, werden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Diebstahl von Elektroschrott

Klingenberg, Lkr. Miltenberg

Am 05.05.18, um 23:45 Uhr, wurden durch eine Zivilstreife der Polizei Obernburg ein Ungar und ein Rumäne beobachtet, die aus einem Container des Landratsamtes Miltenberg für Elektroschrott in der Trennfurter Straße diverse Gegenstände unerlaubt entnahmen. Gegen die Beschuldigten wird Anzeige wegen Diebstahl erstattet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Am 05.05.18, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr, wurde in der Erzgebirgstraße ein Sachschaden am Heck eines geparkten Daimler verursacht. So fuhr wohl gemäß der Spurenlage ein unbekannter Fahrzeugführer, wohl ein Radfahrer, gegen den geparkten Pkw und verursachte Dellen und gebrochene Rücklichter. Zeugenhinweise an die Polizei Obernburg.

Pkw-Brand auf der B469

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Am 05.05.18, um 17:30 Uhr, ging die Meldung über einen Brand eines BMWs auf der Bundesstraße 469, Höhe Obernburg, ein. Die Feuerwehren aus Eisenbach und Wörth waren zur Brandbekämpfung und Verkehrsabsicherung vor Ort. Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt am liegengebliebenen Pkw sein. Durch den Brand wurde der Asphalt der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Die Bundesstraße war in der Zeit zum Teil komplett gesperrt, was zu erhebliche Verkehrsbehinderung führte. Ein Abschleppunternehmen und die Straßenmeisterei räumten die Brandstelle.

Kanaldeckel auf Fahrbahn gelegt

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Am 05.05.18, gegen 07:15 Uhr, befuhr eine Golffahrerin die Kanalstraße in Eisenbach an der Ecke zur Wiesenthalstraße. Dort lag ein Gullideckel auf der Fahrbahn, der zuvor ausgehoben und auf der Fahrbahn platziert wurde. Die Fahrerin überfuhr den Gegenstand und riss sich dadurch den Fahrzeugunterboden und die Ölwanne auf, sodass die Feuerwehr Eisenbach zur Ölbeseitigung alarmiert werden musste. Es werden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt. Zeugenhinweise an die Polizei Obernburg.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Klingenberg, Lkr. Miltenberg

Am 04.05.18, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr stellte der Geschädigte sein Mountainbike, Marke Bulls, am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes Klingenberg/ Trennfurt, ab. Das Fahrrad war mit einem Schloss angekettet. Bei der Rückkehr bemerkte der Geschädigte den Diebstahl des Rades im Wert von ca. 600 Euro durch einen unbekannten Täter.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0