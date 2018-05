BMW auf der B469 vollständig ausgebrannt

Er konnte noch rechtzeitig am rechten Fahrbahnrand halten und mit seiner Begleiterin das Auto verlassen, ehe der BMW in Flammen stand und ein Motorbrand auf den gesamten Wagen übergriff. Die Feuerwehr Wörth konnte den Brand zwar zügig löschen, dennoch blieb vom BMW nur noch ein ausgebranntes Gerippe übrig. Die Vollsperrung der B469 dauerte rund eine Stunde, danach konnte der Verkehr einspurig am Unfallwagen vorbeigelenkt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

rah