Mercedes prallt in Klingenberg gegen BMW: Zwei Verletzte

Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 11.30 Uhr ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer von der Schenkenstraße kommend auf die vorfahrtsberechtigte Wilhelmstraße in Richtung Röllfeld. Dabei übersah er vermutlich einen stadteinwärts fahrenden BMW. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge sind schrottreif und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der 84-jährige Fahrer des BMW und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Feuerwehr Klingenberg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte regelten den Verkehr, der einspurig an der Unfallstelle vorbeirollte. Nach etwa einer Stunde war die Unfallstelle geräumt. rah