Missglückte Traktor-Überholung

Dieses musste nach rechts ausweichen und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Die Unfallverursacherin touchierte noch das Mähwerk des Traktors. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden von insgesamt wenigen tausend Euro, ohne dass die Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Elsenfeld, Landkreis Miltenberg

Am 01.05.18, gegen 05:00 Uhr, wurde in junger Mann aus Aschaffenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit seinem BMW im Nordring angehalten. Da Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,5 Promille ergab. Darauf wurde eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung durchgeführt.

Fischwilderei

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Am 30.04.18, gegen 20:30 und später um 22:15 Uhr, wurden jeweils mehrere Personen an den Niedernberger Seen, dem Silbersee und dem kleinen See am Anglerheim, festgestellt, die ohne Inhaber eines Fischereischeines und einer Angelkarte zu sein, ihre Angeln ins Wasser hielten. Strafverfahren wegen Verstößen gegen das bayerische Fischereigesetz und Fischwilderei wurden eingeleitet. Die Angeln wurden als Tatmittel sichergestellt.

Fahrraddiebstahl

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 30.04.18, gegen 14.30 Uhr, wurde im Mühlweg durch einen unbekannten Täter ein Fahrrad der Marke Bulls entwendet, das dort mit einem Schloss an einem Laternenpfahl angekettet war. Ein Zeuge konnte den unbekannten Täter, ca. 18 Jahre, 180 cm groß, noch wegfahren sehen, aber nicht mehr aufhalten. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Ladendiebstähle in mehreren Geschäften

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 30.04.18, gegen 13.00 Uhr, wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Erlenbacher Straße ein junger Mann ertappt, als er mit entwendeten T-Shirts das Geschäft verlassen wollte. Beim Dieb wurden weitere Gegenstände, unter anderem Parfum, aufgefunden, die aus weiteren umliegenden Geschäften entwendet wurden