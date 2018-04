Nicht genehmigtes Feuerwerk stört Erlenbacher Nachtruhe

Eine Streife stellte daraufhin in der Friedenstraße eine private Feier fest, bei der offensichtlich das Feuerwerk ohne die erforderliche behördliche Genehmigung gezündet wurde. Die Reihe von Knallgeräuschen dauerte einige Minuten an. Anwohner, die sich durch den Vorfall in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt haben sollten, werden gebeten sich mit der Polizei in Obernburg in Verbindung zu setzen - Telefon 06022/629-0.



Drogen im Weinberg

Klingenberg a.Main

Am Samstagabend teilte ein besorgter Bürger gegen 21:15 Uhr mit, dass ihm an einer Hütte im Weinberg mehrere verdächtige Personen aufgefallen seien. Aufgrund dessen konnten durch Polizeistreifen vier Männer angetroffen und kontrolliert werden. Die Vier hatten sich offensichtlich zum gemeinsamen Marihuanarauchen an der Hütte niedergelassen. Ein 26-jähriger muss ich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei ihm wurde ein Marihuanajoint aufgefunden und bei einer anschließenden Durchsuchung in seiner Wohnung eine Kleinmenge Amphetaminpulver und Marihuana sichergestellt.



Gewerblich tätig ohne Gewerbe

Obernburg a.Main

Am Samstagnachmittag fielen einer Streife gegen 17:00 Uhr zwei Männer auf, die im Bereich der Bergstraße Visitenkarten an geparkte Fahrzeuge anbrachten. Die Überprüfung vor Ort ergab, dass es sich um einen Vater und seinen jugendlichen Sohn aus dem Raum Frankfurt handelte. Die beiden wollten mit den Karten das gewerbliche Kaufinteresse an den Fahrzeugen gegenüber den Besitzern kundtun. Aus den Visitenkarten ging jedoch außer einer telefonischen Erreichbarkeit keine Adresse oder ein Name hervor, wie es gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Weiterhin hätten die Männer einer Erlaubnis zum Verteilen von der Stadt Obernburg bedurft und sie hätten ihr gewerbliches Handeln bei ihrer Wohnortbehörde als berufliche Tätigkeit anmelden müssen. Da weder Erlaubnis noch Anmeldung bestanden, wurden 5.000 mitgeführte Visitenkarten sichergestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Elsenfeld

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 04:00 Uhr in der Erlenbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Pkw-Fahrer frontal in einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW-Transporter fuhr. Der Ford-Fahrer war zuvor in Richtung Kleinwallstadt unterwegs gewesen und wurde nur leicht verletzt. Er verständigte selbst den Notruf und wartete am Unfallort auf das Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst. Die Beamten stellten vor Ort eine starke Alkoholisierung des Mannes fest - so ergab der Atemtest eine Konzentration von 0,72 mg/l. Der Unfallfahrer musste sich bei der Polizeiinspektion Obernburg einer Blutentnahme unterziehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 8.000 Euro. Der Ford war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die örtliche Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und der 27-Jährige muss sich nun im Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Polizei Obernburg/mkl