Betrunkener fährt frontal auf geparkten VW-Transporter auf

Der Ford-Fahrer war zuvor in Richtung Kleinwallstadt unterwegs gewesen und wurde nur leicht verletzt. Er verständigte selbst den Notruf und wartete am Unfallort auf das Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst. Die Beamten stellten vor Ort eine starke Alkoholisierung des Mannes fest - so ergab der Atemtest eine Konzentration von 0,72 mg/l. Der Unfallfahrer musste sich bei der Polizeiinspektion Obernburg einer Blutentnahme unterziehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 8.000 Euro. Der Ford war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Straße war für eine Stunde komplett gesperrt. Die örtliche Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und der 27-Jährige muss sich nun im Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Polizei Obernburg/rah/mkl