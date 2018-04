Diebe tauschen Diesel mit Wasser

Wasser in Dieseltank gefüllt

Erlenbach am Main - Auf einer Großbaustelle im Bereich der Glanzstoffstraße wurde von Mittwoch, 18.04.2018, 18.00 Uhr - Donnerstag, 19.04.2018, 07.00 Uhr, ein Radlader beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte Wasser in den Dieseltank gefüllt. Die Arbeitsmaschine war nicht mehr einsatzbereit und es musste u. a. der Tank gereinigt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 EUR.

Unfallflucht

Elsenfeld - Am 25.04.2018 gegen 17.00 Uhr hielt eine BMW Fahrerin in der Straße Am

Stachus im Bereich der Hausnummer 5 an. Hinter ihr stand ein silbergrauer Kleinwagen. Dieses Fahrzeug parkte aus und stieß beim Anfahren gegen die linke Seite der Heckstoßstange. Der bislang unbekannte Täter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 600 EUR.

Kennzeichendiebstahl

Elsenfeld - Auf dem Parkplatz eines Textilgeschäftes in der Bahnhofstraße kam es am 25.04.2018 zwischen 16.30 Uhr - 17.00 Uhr zu einem Kennzeichendiebstahl. An einem Audi A 3 wurden beide Kennzeichen entwendet.

Pkw zerkratzt - Hoher Sachschaden -

Elsenfeld - In der Zeit vom 06.04.2018 - 24.04.2018 wurde ein Pkw auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Der weiße Opel Insignia wurde während dieser Zeit ringsherum stark zerkratzt. Es entstand ein hoher Sachschaden von ca. 10000,00 EUR.

Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Obernburg am Main - In Eisenbach in der Schulstraße wurde am Dienstagabend ein weißer Renault Kastenwagen abgestellt. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer fest, dass aus dem Fahrzeug eine Flex entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 350 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/6290

sre/PI Obernburg