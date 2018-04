Brand am Hühnerstall

Möglicherweise hatte sich eine bereits am Vortag betriebene und mehrfach abgelöschte Feuerstelle wieder entzündet und hatte so den Brand verursacht. Die eingesetzten Feuerwehren aus Rück und Elsenfeld konnten den Brand löschen, nachdem bereits die Anwohner das Feuer eingedämmt hatten.

Zu viele Promille

Sulzbach a.Main. Bei der Kontrolle eines BMW in der Hauptstraße am Sonntag, gegen 06:30 Uhr, wurde bei dem Fahrer erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkomat zeigte dann auch für den 29-jährigen Fahrer einen Wert von 1,66 Promille an. Die Weiterfahrt war somit an der Kontrollstelle beendet und der Fahrer musste nach einer Blutprobe noch seinen Führerschein abgeben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0.

juh/Polizei Obernburg