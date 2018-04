Mit 0,7 Promille am Steuer erwischt

Nach einem Vortest wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab, dass der Fahrer 0,76 Promille hatte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Außerdem muss er demnächst mit einem Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Mit Roller gestürzt

Erlenbach, Lkr. Miltenberg Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit stürzte am Samstag gegen 15:00 Uhr ein 82jähriger mit seinem Kleinkraftrad. Er war alleinbeteiligt gegen den rechten Bordstein gestoßen und zu Fall gekommen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Erlenbach verbracht. An seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Fehler beim Ausparken führt zu Unfall

Sulzbach, Lkr. Miltenberg Am Samstag gegen 11:45 Uhr parkte eine Dame mit ihrem Pkw vor einem Blumengeschäft. Als sie von dort rückwärts auf die Straße einfahren wollte übersah sie einen herannahenden Mann mit seinem Pkw Ford. Sie stieß mit diesem zusammen. Der Unfall ging glimpflich aus. Es entstand lediglich Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4000 Euro

Auto zerkratzt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg In der Zeit von 15:00-18:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen VW Golf in der Sudetenstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen tiefen Kratzer in der Fahrertüre fest. Ein bislang unbekannter Täter hatte hier mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeug mutwillig beschädigt. Wenige Monate zuvor wurde schon einmal an gleicher Stelle das Fahrzeug zerkratzt. Dies hatte er aber bislang nicht zu Anzeige gebracht. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Außenspiegel beschädigt

Leidersbach, Lkr. Miltenberg Zum wiederholten Mal wurde der Außenspiegel eines geparkten Wohnmobils in der Roßbacher Straße angegangen. Bei der ersten Tat konnte der Außenspiegel wieder gerichtet werden. In der Zeit von Freitag auf Samstag wurde von einem Unbekannten gegen den Außenspiegel geschlagen, so dass das Glas zerbrach. Hinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Außerdem wurden im weiteren Umfeld ein Altkleidercontainer umgeworfen und einige Plakate abgerissen. Dies dürfte im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an dem Wohnmobil stehen. Hinweise zu möglichen Tätern werden bei der Polizeiinspektion Obernburg entgegengenommen.

Polizei Obernburg