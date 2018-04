18-Jähriger steckt Cannabis in Unterhose

Daraufhin wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Er weigerte sich hierbei beharrlich den Beamten das Tütchen vor Ort zu übergeben. Da die Beamten vermuteten, dass es sich bei dem Inhalt des Tütchens um Betäubungsmittel handelt, wurde der Mann zur Polizeiinspektion Obernburg a.Main verbracht, wo er durchsucht werden konnte. Hier fanden die Beamten dann das Tütchen welches mit einer geringen Menge Haschisch und Marihuana befüllt war. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Geparktes Fahrzeug angefahren- Zeugen gesucht

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg

Im Laufe der drei letzten Tage wurde der Mercedes eines 40-jährigen Mannes beschädigt. Das Fahrzeug war von Dienstag bis Donnerstag früh in der Fährstraße in Kleinwallstadt geparkt, danach stellte der Fahrzeugbesitzer einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Da blauer Fremdlack gefunden wurde, sollte es sich beim Unfallverursacher um ein Fahrzeug in blauer Farbe handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter 06021/629-0 entgegen.

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Zu einer weiteren Unfallflucht an einem geparkten Fahrzeug kam es im Zeitraum von Mittwoch ca. 17 Uhr bis Donnerstag um die Mittagszeit. Der Geschädigte parkte seinen Mercedes in Obernburg a.M. in der Unteren Wallstraße. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug im vorderen Bereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a.M. unter 06022/629-0 entgegen.

Unfallzeuge gesucht

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am gestrigen Donnerstag parkte eine junge Dame ihren Seat von ca. 10 bis 18 Uhr in Elsenfeld in der Straße „Am Stachus“. Am Abend stellte sie einen Schaden im Frontbereich ihres Fahrzeugs fest und fand zudem einen Zettel an ihrer Windschutzscheibe mit einem Teilkennzeichen. Vermutlich wurde dieser Zettel von einem Unfallzeugen hinterlassen. Die Polizei Obernburg a.Main hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem bislang unbekannten Zeugen. Der Zeuge, welcher den Zettel hinterlassen hat und ggf. weitere Zeugen werden gebeten sich unter 06022/629-0 bei der Polizei zu melden.

Jugendfahrrad entwendet - Auffällige Aufkleber

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg

Am Donnerstag wurde ein Jugendrad in Kleinwallstadt entwendet. Das Fahrrad stand in einem Hof in der Bergstraße und wurde zwischen 14:30 und 15:00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mitgenommen. Das Jugendfahrrad hat diverse Aufkleber am Rahmen angebracht, insbesondere soll ein Aufkleber der Marke „Monster“ und „Zweiradteam Stenger“ auffällig sein. Zudem wurde das Rad am Tattag mit neuen Reifen und einem neuen Sattel ausgestattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg entgegen.

Polizei Obernburg/kick