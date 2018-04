Sulzbach: Auto landet im Bach

Eine Sulzbacherin war nach rechts von der Straße abgekommen, als sie einem auf der Fahrbahn parkenden Auto, das sie zu spät bemerkte, ausweichen musste.

Der Mercedes der Rentnerin durchbrach hierbei einen Zaun und rutschte anschließend in den dort befindlichen Bachlauf. Der Pkw musste von der Feuerwehr aus dem Gelände geborgen werden, bevor er von der Unfallstelle weggeschleppt werden konnte. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Pkw beim ICO angefahren

Elsenfeld

Eine Unfallflucht ist am Dienstag im Laufe des Tages in der Glanzstoffstraße verübt worden. Ein Hausener hatte hier seinen Audi Q5 am Morgen auf dem Parkplatz der ICO bei Tor 1 abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr wegfahren wollte, musste er leider feststellen, dass ein noch unbekannter das silberne Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken touchiert hatte. Leider entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro bei der Polizei zu melden.

Auffahrunfall mit hohem Schaden

Niedernberg, St 2313

Ein Unfall mit drei Beteiligten ist am Dienstag Nachmittag gegen 15.45 Uhr vom „Blauen Wunder“ gemeldet worden. Ein Klingenberger war hier auf der Staatstraße, von der Sulzbacher Seite kommend, auf den Kreisel auf der anderen Mainseite zugefahren. Hier übersah er einen vor ihm fahrenden Pkw Volvo, dessen Fahrerin wegen eines vor ihr haltenden Linksabbiegers stehen bleiben musste. Der Fordfahrer fuhr auf den Volvo auf, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden.

Ein zur gleichen Zeit Richtung Kleinwallstadt fahrender Audi wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls noch beschädigt.

Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Polizei Obernburg