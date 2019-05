Miltenberg: Wasserschutzpolizei fasst betrunkenen Autofahrer

Am Sonntag, um 13.30 Uhr, beobachtete die Wasserschutzpolizei auf ihrem Boot einen Opel Corsa, der verbotenerweise im Uferbereich auf der Betriebsanlage der Bundeswasserstraße in Faulbach fuhr. Dem 51-jährigen Fahrer wurde verständlich gemacht zu warten, bis das Boot an Land festgemacht hat. Dies ignorierte er und fuhr davon. Er hat aber nicht die Rechnung mit dem schnellen Polizeiboot gemacht, die beschleunigt Mainabwärts fuhren, anlanden konnten und den Opel anhalten konnten. Für die „Flucht“ wurde schnell der Grund gefunden. Der Fahrer war mit 1,24 Promille erheblich alkoholisiert. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Polizeiinspektion Miltenberg