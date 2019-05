Porsche-Fahrer schläft auf B469 am Steuer ein

Hier fuhr er nach Angaben von Zeugen schon in Schlangenlinien. Kurz nach der Anschlussstelle Laudenbach Süd (2. Abfahrt) kam er kontinuierlich nach links und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Ein entgegenkommender 58-jähriger VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß durch Ausweichen verhindern. Somit entstand außer dem Eigenschaden in Höhe von circa 10 000 Euro lediglich ein Leitplankenschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Unfallfahrer gab bei der Unfallaufnahme an, dass er eingeschlafen sei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Übergroßer Wecker gefunden: Collenberg

Ein übergroßer „Wecker“ wurde am Dienstag Abend, gegen 21.45 Uhr, in Collenberg, Roter-Berg-Weg am Straßenrand abgelegt. Der Wecker hat einen Durchmesser von circa 35 cm. Er ist schwarz mit einem weißen Ziffernblatt und hat das Aussehen einer Art „Bahnhofsuhr“. Der Betroffene kann ihn bei der Polizei in Miltenberg abholen.

Sandsteine entwendet: Bürgstadt

In der Zeit von Sonntag, 28.04.19, bis Montag, 06.05.19, wurde in Bürgstadt in der Verlängerung Höhenbahnweg in Richtung Weinberg mehrere Sandsteine entwendet. Die Sandsteine waren als Mauer aufgebaut. Die Mauer, Länge circa 15 Meter lang und 0,5 Meter hoch wurde komplett abgetragen. Der Wert dürfte um die 500 Euro liegen.

Kennzeichenmissbrauch: Miltenberg

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Miltenberg, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, fiel am Dienstag um 13.45 Uhr ein Motorrad auf, dessen Kennzeichen fast Waagrecht angebracht war, so dass es von hinten nur erschwert lesbar war. Den 17-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch.

