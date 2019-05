22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, um 22.45 Uhr, wurde bei einer Verkehrskontrolle auf der B469 Höhe Kleinheubach festgestellt, dass der 22-jährige Fahrer eines Audi unter Drogeneinfluss stand. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

BMW beschädigt

Miltenberg. Am Sonntag wurde in der Zeit von 05.45 Uhr bis 14.05 Uhr ein BMW mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der BMW parkte im Bauscherweg in Miltenberg. Die Motorhaube und die Beifahrerseite wurde massiv verkratzt, der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000,- EUR.

Gewalt in Rüdenau

Rüdenau. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde im Wald in Rüdenau eine Überdachung, sowie 2 jagdliche Einrichtungen mit roher Gewalt beschädigt. Von der Überdachung wurden mehrere Pfosten abgerissen, sodass das Dach zusammenstürzte. Bei den jagdlichen Einrichtungen handelte es sich um hölzerne Dreibeingestelle aus Rundhölzern, welche irreparabel beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Polizeiinspektion Miltenberg