Trunkenheit im Verkehr: 29-Jährige in Miltenberg erwischt

Am Freitag gegen 18:45 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer fest, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, ein blauer BMW, Schlangenlinien fuhr. Er verständigte die Polizei Miltenberg, welche die 29-jährige Fahrerin des BMW einer Kontrolle unterziehen konnte. Bei dieser wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass die BMW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde daraufhin zur PI Miltenberg verbracht und einer Blutentnahme unterzogen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die BMW-Fahrerin wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Fahrerflucht in Miltenberg Miltenberg. Ein 34-jähriger OPEL-Fahrer kam zur PI Miltenberg, um mitzuteilen, dass sein Pkw angefahren worden war. Ein unbekannter Täter hat am 30.04.2019, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, den in der Dieselstraße abgestellten Pkw des Geschädigten angefahren und beschädigt. Dieser hat sich dann von der Unfallstelle entfernt und keine Nachricht hinterlassen. Am Pkw des Geschädigten ist ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Es konnten am Pkw Schäden an der linken Fahrzeugfront in Form von Kratzspuren festgestellt werden. Täterhinweise liegen nicht vor.