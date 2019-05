Jugendliche steheln Alkohol in Kleinheubacher Aldi-Filiale

In der Aldi-Filiale, Im Mittelgewann in Kleinheubach, wurden am Dienstag gegen 17:30 Uhr zwei Jugendliche von einer Verkäuferin beobachtet, wie einer der Jugendlichen eine Flasche Wodka unter dem Pullover verstaute. An der Kasse wurden lediglich Brötchen bezahlt. Als die beiden 14-Jährigen von der Verkäuferin angesprochen wurden, ergriff der Jugendliche mit dem Diebesgut sofort die Flucht. Sein Freund konnte vom Personal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dieser zeigte sich gegenüber den Beamten kooperativ und somit konnte der zweite Täter sofort ermittelt werden. Beide erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Ein Hausverbot wurde ausgesprochen.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Stadtprozelten. In der Hauptstraße wurde der Fahrer eines Toyota-Kleinwagen am Dienstag um 10:15 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er bei einem Einparkvorgang einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia leicht beschädigte. Anschließend ging der Unfallverursacher in ein Geschäft und wurde im Anschluss vom Zeugen auf den Verkehrsunfall hingewiesen. Nach Begutachtung des Sachschadens entfernte sich der 76-jährige Pkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. Im Nachgang wurde der Halter des geparkten Pkw vom Zeugen informiert, der die Polizei verständigte. Auf Vorhalt der Polizeistreife räumte der Unfallverursacher sein Fehlverhalten ein. Grund hierfür war, dass er nicht warten wollte. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000,- Euro. Den Unfallverursacher erwartet jetzt unnötigerweise eine Strafanzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Kollision in Großheubach

Großheubach. Ein 39-Jähriger Polofahrer wollte am Dienstag um 16:30 Uhr von der Langgasse in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Ford, Mondeo und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000,- Euro. Beide Pkw waren noch fahrbereit, verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Lasterfahrer übersieht Ford

Kleinheubach. Ein polnischer Sattelzugfahrer befuhr die Straße „Im Mittelgewann“ in Fahrtrichtung „Pfarrer-Frömel-Ring“. Da der 45-jähige Lkw-Fahrer eine Abzweigung verpasste, blieb er stehen und legte den Rückwärtsgang ein. Beim anschließenden Rangiervorgang übersah er die hinter ihm stehende 43-jährige Pkw-Fahrerin, die verkehrsbedingt hinter dem Sattelzug anhalten musste. Am Fiesta wurde die Front bis zur Windschutzscheibe eingedrückt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 3500,- Euro. Da der Fahrer des Sattelzuges keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg