Miltenberg: Autofahrer kracht in Leitplanke

Am frühen Montagmorgen, um 04.30 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Opel Astra von Miltenberg kommend in Richtung Laudenbach. Auf Höhe Kleinheubach wurde im Gegenverkehr ein Auto von einem dunklen VW Passat überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Opel-Lenker nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei verletzte er sich leicht am Elbogen. Der Überholer und auch der Überholende fuhren ohne anzuhalten weiter in Richtung Miltenberg. Der Sachschaden beläuft sich auf circa. 3000 Euro. Zeugen, insbesondere der überholte Auto-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Polizei Miltenberg/red