Kleinheubach. Am Samstag gegen 6:20 Uhr wurde bei einer Kontrolle auf der B 469 der alkoholisierte Fahrer eines Opels aus dem Verkehr gezogen. Nachdem ein Alcotest einen Wert von 1,5 Promille ergab, war eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins notwendig. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Beifahrer ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Der Beifahrer wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Unfallflucht

Miltenberg. Am Samstag zwischen 7 und 17 Uhr wurde an einem Anwesen im Hartungsweg ein Schaden an einer Steinmauer verursacht. Aufgrund der Anstoßhöhe dürfte er von einem Lastwagen herrühren. Dessen Fahrer kümmerte sich jedoch nicht darum und fuhr weiter. Der Schaden liegt bei ca. 100 Euro.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Großheubach. Am Samstag gegen 16 Uhr wollte der Fahrer eines VW Passats von der Röllbacher Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen, übersah dabei aber ein von links kommendes Kleinkraftrad, das in Richtung Röllfeld unterwegs war. Beim Zusammenstoß zog sich dessen Fahrerin leichte Verletzungen am Bein zu und wurde ins Krankenhaus Erlenbach gebracht. Die Feuerwehr Großheubach übernahm während der Unfallaufnahme die Sperrung der Fahrbahn und die Umleitung des Verkehrs. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Diebstahl eines Außenspiegels

Amorbach. Zwischen dem 17. April und 25. April wurde an einem Auto Ford Fusion das Innenleben des linken Außenspiegels ausgebaut und entwendet. Das Auto war auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof abgestellt. Der unbekannte Täter richtete einen Schaden von ca. 450 Euro an.

Polizeiinspektion Miltenberg