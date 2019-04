Unfallflucht in Miltenberg: gegen Rollstuhlrampe gefahren

Während der Fahrer einen Patienten in die Praxis brachte, fuhr ein Unbekannter gegen die ausgeklappte Rollstuhlrampe. Diese wurde dabei beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon. Der Schaden beläuft sich auf circa. 1000 Euro.

Am Donnerstag, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, wurde in Bürgstadt in der Hauptstraße ein parkender grauer Mercedes angefahren. Vermutlich wurde hier die vordere linke Stoßstange beim Wiedereinscheren beschädigt. Der Verursacher fuhr davon und dürfte an seinem Fahrzeug einen Schaden auf der rechten Seite haben. Der Sachschaden an dem Mercedes beträgt circa 2500 Euro.

Am Donnerstag, zwischen 08.00 und 08.30 Uhr, wurde in Weilbach, Baumgartenstraße, ein parkender Ford Fiesta des BRK angefahren. Dabei wurde der Außenspiegel abgerissen. Auch hier flüchtete der Verursacher. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Polizei Miltenberg/red