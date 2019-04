Sturm hängt Teile von Kirchzell und Eichenbühl vom Strom

Der Sturm am Mittwoch hat Teile von Kirchzell und Eichenbühl vom Strom abgehängt. Nach Informationen unseres Medienhauses war offenbar der Kirchzeller Ortsteil Wattersbach am stärksten betroffen. Dort gab es am Abend für etwa drei Stunden lang keinen Strom, teilt das Rathaus auf Nachfrage mit. Auch im Ortskern von Kirchzell mussten die Menschen zum Teil – und deutlich weniger lang – ohne Elektrizität auskommen. Außerdem gab es den Eichenbühler Ortsteil Guggenberg ab etwa 19.30 Uhr für etwa eine Stunde keinen Strom, wie ein Guggenberger unserem Medienhaus bestätigt. kev