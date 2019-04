Waldbrand bei Kirschfurt

Die Feuerwehr war bereits vor Ort und löschte den Brand, der sich auf ca. 30 qm erstreckte. Die Ursache und die Schadenshöhe ist noch ungeklärt.

Hecke in Brand gesetzt

Faulbach - am Samstag gegen 11.45 h wollte ein Anwohner im Triebweg mit einem Bunsenbrenner das Unkraut im Garten beseitigen und setzte dabei unbeabsichtigt die Thujahecke in Brand. Sie brannte auf einer Länge von ca. 12 m komplett ab. Das schnelle Eingreifen der FFW Faulbach verhinderte das Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Häuser. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden liegt bei ca. 200 Euro.

Ohne Zulassung und Versicherung unterwegs

Amorbach - am Samstag gegen 09.20 h wurde auf der B 47 ein in Richtung Schneeberg fahrender Traktor mit Anhänger kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Anhänger weder ein Kennzeichen noch eine 25 km/h Kennzeichnung angebracht war. Dadurch war der Anhänger nicht mehr zulassungsfrei und wurde versicherungs- und steuerpflichtig.

Kurzzeitkennzeichen missbräuchlich benutzt

Kleinheubach - am Samstag gegen 10.20 h wurde im Mittelgewann die Fahrerin eines Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Am Pkw waren Kurzzeitkennzeichen angebracht, die nur Fahrten zur Probe, Prüfung oder Überführung zulassen. Da die Frau jedoch vom Einkaufen kam, liegt ein Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz vor.

Unfallflucht

Kirchzell – Samstag gegen 09.30 h touchierte ein Pkw Citroen in der Straße Im Steinig den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw Audi. Die Geschädigte fuhr ihm hinterher und stellte den Fahrer zur Rede. Da dieser jedoch uneinsichtig war, erstattete die Geschädigte Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden liegt bei ca. 500 Euro.

mkl/Polizei Miltenberg