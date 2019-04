Unfall in Laudenbach - Polo in Flammen - zwei Leichtverletzte

Am Freitagmorgen gegen 9.20 h kam es auf der B 469 zu einem Auffahrunfall. Ein Kleintransporter Fiat Ducato musste verkehrsbedingt abbremsen, was die Fahrerin eines nachfolgenden VW Polo zu spät bemerkte und mit der Fahrzeugfront auf das Heck des Fiat auffuhr. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß fing der VW im Bereich des Motors an zu brennen, wobei der Frontbereich komplett ausgebrannte.

Die Feuerwehr Laudenbach war mit zehn Mann vor Ort löschte den Brand. Die Polo-Fahrerin und der Fahrer des Kleintransporters erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden in das Krankenhaus Erlenbach gebracht. Die B 469 musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 9500 Euro.

Schläge nach Provokation in Miltennberg

Miltenberg – am Donnerstag gegen 17.20 h kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bürgstädter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Einer hatte den anderen zuvor mit einer abfälligen Geste beleidigt. Durch gegenseitige Schläge ins Gesicht verletzten sie sich leicht. Mehrere Zeugen gingen dazwischen und schlichteten den Streit.

Miltenberger Polizei stellt Drogen sicher

Miltenberg - am Freitag gegen 23.30 h wurde in der Bürgstädter Straße ein Pkw BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde von den Polizeibeamten starker Marihuanageruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen. Bei der Durchsuchung wurden sowohl in dem Ablagefach der Beifahrertür als auch im Kofferraum in einer Sporttasche jeweils geringe Mengen Marihuana aufgefunden, die den Fahrzeuginsassen zugeordnet werden konnten.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Amorbach

Amorbach – am Freitag wurde in der Zeit zwischen 07.15 h und 07.30 h ein in der Löhrstraße in Höhe Hs.-Nr. 11 geparkter Lkw Mercedes Vito durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am Lkw vorne links beträgt ca. 500 Euro.

Marihuana in Großheubach aufgefunden

Großheubach – am Samstag gegen 00.45 h wurden in der Friedensstraße drei junge Männer kontrolliert, die als Fußgänger unterwegs waren und bei Erkennen der Polizeibeamten ihre Schritte beschleunigten. Bei der Kontrolle konnte in unmittelbarer Nähe zu den Personen eine kleine Druckverschlusstüte mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden werden, die aber niemandem gehören wollte.

Kleindealer flüchtet in Kleinheubach

Kleinheubach – am Freitag gegen 19 Uhr sollte bei einer Jugendschutzkontrolle am Bahnhof ein Jugendlicher überprüft werden. Beim Erblicken der Streife steckte er einen Plastikbeutel in das Gebüsch am Bahnhof und rannte daraufhin in Richtung Friedenstraße davon. In dem Plastikbeutel befanden sich vier kleine Klemmbeutel mit einem Inhalt von insgesamt ca. 5 Gramm Marihuana. Die Identität des Jugendlichen konnte von anwesenden Personen in Erfahrung gebracht werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Kia in Kleinheubach beschädigt

Kleinheubach - zwischen dem 07.04.19 und dem 12.04.19 wurde an einem im Siemensring abgestellten Kia der linke Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Täter richtete einen Schaden in Höhe von ca. 400 Euro an.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg