Großheubach: Bohrmaschine gestohlen und Pfeiler beschmiert

Aus dem Gartenhaus eines Mehrfamilienhauses im Staudenweg wurde in der Zeit von Sonntag, 07.04., bis Donnerstag, 11.04.2019, eine Bohrmaschine entwendet. Zudem wurde ein Pfeiler mittels Schriftzug beschmiert. Bislang liegen keine Hinweise auf einen Täter vor, weshalb die Polizei Zeugen bittet sich zu melden.

Verkehrsunfall in Amorbach

Am Donnerstagmorgen übersah eine 62-jährige Ford-Fahrerin beim Einfahren in die Löhrstraße einen vorfahrtberechtigten 23-jährigen VW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand.

Versuchter Diebstahl

Laudenbach. Am Freitag, den 01.03.2019, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:15 Uhr an einer Firma im Mainblick mittels Hebelversuchen in diese zu gelangen. Ein Eindringen war nicht möglich, sodass es beim Versuch blieb. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Pkw. Bislang liegen keine Hinweise auf einen Täter vor, weshalb die Polizei Zeugen bittet sich zu melden.

