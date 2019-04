Kleinheubach: Nötigung im Straßenverkehr

Am Montag, um 21.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige mit ihrem VW die Friedenstraße in Kleinheubach. Ein weiterer VW fuhr ihr in der Nähe der Bahnschranke dicht auf, gab mehrfach Lichthupe und überholte schließlich. Im weiteren Fahrtverlauf blieb der Fahrer des VWs stehen, wartete auf die Geschädigte und fuhr dann mit Fernlicht auf sie zu. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Sachschaden nach Zusammenstoß

Breitendiel. Am Montag, um 09.50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger mit seinem Opel von Breitendiel in Richtung Kleinheubach. Zeitgleich fuhr eine 82-jährige VW-Lenkerin auf der Abfahrt vom Kreisverkehr kommend und bog auf die bevorrechtigte Staatsstraße ab. Hierbei missachtete sie „Vorfahrt achten“ und es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- EUR. Trotz der klaren Rechtslage zeigte die 82-jährige keinerlei Einsicht und ist sich keiner Schuld bewusst. Ob sie deshalb noch geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, darf jetzt die Führerscheinstelle prüfen.

Unfallflucht in Miltenberg

Miltenberg. Am Montag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr, wurde in Miltenberg in der Hauptstraße ein Opel Corsa angefahren. Die linke Fahrzeugseite wurde hierbei leicht eingedrückt und verkratzt. Zu dieser Zeit parkte auch ein schwarzer Kombi, evtl. VW oder Opel, auf dem Parkplatz nebendran. Dieser hat beim Ausparken vermutlich gar nicht bemerkt, dass er den Corsa gestriffen hat. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR.

