Ohne Führerschein in Zaun gekracht

Hierbei wurde auch ein am Straßenrand stehendes Verkehrszeichen beschädigt. Der Pkw, welcher mit zwei jungen Damen besetzt war, entfernte sich kurze Zeit später unverrichteter Dinge von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde auch im Nachgang nicht gemeldet.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und vermutlich aus Panik von der Unfallstelle flüchtete. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,- Euro. Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Beifahrerin, welche zugleich Halterin des Fahrzeugs ist, erwartet ebenfalls eine Strafanzeige.

Unfallfluchten

Amorbach: Am 05.04.2019, zwischen 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Amorbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren weißen Pkw Ford/Fiesta nahe der Einkaufswägen ab. Als Sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer am linken hinteren Kotflügel fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Verursacher. Sachdienliche Hinweise werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Großheubach: Am 05.04.2019, um 13:30 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Lkw, welcher die Schafgasse in Großheubach befuhr, am linken Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen blieb und diesen somit beschädigte. Der Lkw-Fahrer fuhr in der Folge ohne anzuhalten weiter und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Durch die Hinweise der Zeugin konnte der Fahrzeughalter des Lkw ermittelt werden. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrzeugführers dauern noch an.

vd/Polizei Miltenberg