Strohlager in Dornau ausgebrannt

Gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag hatte vermutlich Funkenflug ein Feuer in einem Aussiedlerhof in Suzbach-Dornau entfacht. Als die Wehren eintrafen, stand ein Lager mit rund 100 Rundballen Stroh in Flammen.

Die Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen auf ein Nachbargebäude. Das Löschen des Strohlagers war – wie meist in solchen Fällen – aufwendig. Mit Radladern wurden die Stohballen auseinander geschoben, um alle Glutnester löschen zu können.

rah