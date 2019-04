Waldbrand in Elsenfeld sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Am Nachmittag wurde ein Brand oberhalb des Rücker Weinberges gemeldet. Hier standen mehrere Tausend Quadratmeter Waldboden in Flammen. Aus Rück-Schippach, Elsenfeld und zahlreichen Nachbarorten rückten Einsatzkräfte und Tanklöschfahrzeuge an. Nach geraumer Zeit konnten sie das Feuer unter Kontrolle bringen, jedoch zogen sich die Nachlöscharbeiten bis in die Abendstunden hin: Die Fläche musste umgegraben werden, um Glutnester aufzufinden.

Bezüglich der Brandursache und Schadenshöhe gibt es aktuell noch keine Angaben. Vorsorglich standen zwei Rettungswagen und ein Einsatzleiter des Roten Kreuzes bereit.

rah