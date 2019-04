Mann verliert Kontrolle über Motorrad

Kurz vor Buch verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei rutschte er noch weitere 60 Meter weiter. Der Mann erlitt mehrere Brüche am Bein und wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Würzburg geflogen. An der Honda entstand ein Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Quadunfall

Am Sonntag, um 16.05 Uhr, fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Quad von Collenberg in Richtung Mönchberg. Aus momentan noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Quad und stürzte. Sie erlitt dadurch eine Kopfverletzung und mehrere Prellungen. Sie wurde in das Krankenhaus Erlenbach eingeliefert. An dem Quad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Motorradunfall

Am Sonntag, um 16.50 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad von Boxbrunn kommend in Richtung Amorbach. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und prallte nach rechts in die Leitplanke. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Prellungen und wurde vorsorglich in das Krankenhaus Erlenbach eingeliefert. An der Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Polizei Miltenberg/red