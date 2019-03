Randaliert und dann unter Drogen Auto gefahren

Am Freitagabend randalierte der 32-Jähriger alkoholisiert in einer Ferienwohnung und richtete hierbei einen Sachschaden von ca. 2500 Euro an. Am nächsten Morgen wurde der Mann von der Polizei im Auto angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten ein Atemalkoholwert in Höhe von 0,78 Promille und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Außerdem wurden im Fahrzeug Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln und ein verbotenes Messer aufgefunden. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Autosscheiben eingeschlagen

Amorbach – Bereits zwischen Donnerstag- und Freitagabend wurden zwei Seitenscheiben eines in der Richterstraße geparkten Ford Fiestas eingeschlagen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg zu wenden.

Fahrradsturz

Riedern – Am Samstagnachmittag stürzte ein 65-jähriger Mann mit seinem E-Bike aus bislang ungeklärtem Grund. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Motorradfahrer gestürzt

Amorbach – Die optimalen Wetterbedingungen am Samstag nutzten wieder viele Motorradbegeisterte zu einer Ausfahrt. Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr die B47 und geriet in einer Linkskurve zu weit an den rechten Fahrbahnrand. Hier kollidierte er mit dem Bordstein und stürzte. Bei dem Unfall entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Bei stichprobenartigen Kontrollen, wurde bei einer 20-jährigen Honda-Fahrerin festgestellt, dass die Profiltiefe des Hinterreifens bereits deutlich unter der Mindestprofiltiefe von 1,6 mm lag.

Polizei Miltenberg/kick