Collenberg: monatelange Ermittlungen erfolgreich - Mann in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führte seit Dezember 2018 in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Ermittlungen gegen einen 38-Jährigen, der im Verdacht stand, im Raum Collenberg mit Betäubungsmitteln zu handeln. Am vergangenen Dienstag erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft schließlich die Durchsuchung des Wohnanwesens des Mannes.

Dabei konnten neben rund einem Kilogramm Marihuana und ca. 180 Gramm Haschisch auch zwei Schreckschusspistolen, zwei Schlagringe, ein Elektroschocker sowie ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden. Der 38-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Noch am gleichen Tag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den 38-Jährigen an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Polizei Unterfranken/red