Völlig Betrunken Gaststätte vollgespuckt

Am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, übergab sich ein 67-jähriger Mann in einer Gaststätte in Miltenberg. Nachdem er sich weigerte, die Gaststätte zu verlassen, wurde er aufgrund seiner starken Alkoholisierung und er sich kaum auf den Beinen

halten konnte, von der eingesetzten Streife in Gewahrsam genommen. Er weigerte sich auch, seine Personalien anzugeben. Weiter beleidigte und bedrohte er die Kollegen.



Er durfte die Nacht in der Haftzelle verbringen.

dc/Polizei Miltenberg