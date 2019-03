Motorradfahrer bei Unfall in Elsenfeld schwer verletzt

Gegen 14 Uhr war der 63-Jährige mit seiner Honda von Sommerau kommend in Richtung Eichelsbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte. Die Maschine samt Fahrer rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 22-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Feuerwehr Eichelsbach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Kreisstraße Mil 26 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

rah