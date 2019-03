Motorradunfall - Totalschaden

In einer Rechtskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Sturz und prallte in die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Glücklicherweise kam zu dieser Zeit kein Fahrzeug entgegen. Der Mann blieb unverletzt, was man von der Yamaha nicht sagen kann. Es entstand hier ein Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die ölverschmierte Fahrbahn wurde von der Feuerwehr Amorbach gereinigt.

Haus brennt

Am Donnerstag, um 22.10 Uhr, bemerkten Anwohner der Max-Planck-Straße in Amorbach, dass es vor ihrem Haus brennt. Sie konnten das kleine Feuer selbständig löschen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Massivholzpalette mittels einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt wurde. Am Gebäude selber entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

Auto angefahren

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr in einer Tiefgarage in Miltenberg in der Ankergasse ein Mercedes angefahren. Es entstand ein Schaden an der Fahrerseite Höhe hintere Türe und Kotflügel. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Polizei Miltenberg/red