Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

Nachdem ihm die Anhaltung signalisiert wurde, versuchte er noch vergeblich zu flüchten. Der 28-jährige gab zu unter Drogeneinfluss zu stehen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Eine Motorradfahrt in Kleinheubach - zwei Anzeigen

Kleinheubach Am Dienstag Abend, um 22.45 Uhr, wurde in Kleinheubach, In den Seegärten, eine Motorradfahrer kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 18-jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 19-jährige Halter bekommt ebenfalls eine Anzeige, da er wusste, dass sein Kumpel das Motorrad nicht fahren darf.

